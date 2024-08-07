Баранов Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1993
Сын: Баранов Александр Игоревич
Мать ребёнка: Баранова (Ильина) Галина Владимировна
Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1997
Мать ребёнка: Баранова (Ильина) Галина Владимировна
Развод
2001
Березовка, Зейский муниципальный район, Амурская область