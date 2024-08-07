Баранов Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1993

Сын: Баранов Александр Игоревич

Мать ребёнка: Баранова (Ильина) Галина Владимировна

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1997

Сын: Баранов Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Баранова (Ильина) Галина Владимировна

Развод
2001

Жена: Баранова (Ильина) Галина Владимировна

Березовка, Зейский муниципальный район, Амурская область

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