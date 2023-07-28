Баранова (Ильина) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1990
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1993
Сын: Баранов Александр Игоревич
Отец ребёнка: Баранов Игорь Анатольевич
Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1997
Отец ребёнка: Баранов Игорь Анатольевич
Развод
2001
Березовка, Зейский муниципальный район, Амурская область