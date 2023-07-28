Баранова (Ильина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ильина) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1990

Сын: Баранов Сергей Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1993

Сын: Баранов Александр Игоревич

Отец ребёнка: Баранов Игорь Анатольевич

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
21.02.1997

Сын: Баранов Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Баранов Игорь Анатольевич

Развод
2001

Муж: Баранов Игорь Анатольевич

Березовка, Зейский муниципальный район, Амурская область

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