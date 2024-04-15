Амельченко (Омельченко) Леонтий (Лев) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмельченко (Омельченко) Леонтий (Лев) Григорьевич

Амельченко (Омельченко) Леонтий (Лев) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Жена: Амельченко Екатерина Степановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.08.1880 ст.

Сын: Амельченко (омельченко) Василий Львович

Мать ребёнка: Амельченко Екатерина Степановна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close