Амельченко (Омельченко) Леонтий (Лев) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.08.1880 ст.
Сын: Амельченко (омельченко) Василий Львович
Мать ребёнка: Амельченко Екатерина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно