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Алексей Афанасьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.03.1799 ст.

Дата смерти

28.10.1799 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1799 ст.

Отец: Афанасий Матвеев

Мать: Ефимия Васильева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Деревни Хотебцова (Катепцова) у крестьянина Афанасия Матвеева родился сын Лексей 5 дня (марта).
Крещение
08.03.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 8-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Тихон Демидов.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
28.10.1799 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от оспы
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