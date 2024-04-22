Алексей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения05.03.1799 ст.
Дата смерти28.10.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1799 ст.
Отец: Афанасий Матвеев
Мать: Ефимия Васильева
Деревни Хотебцова (Катепцова) у крестьянина Афанасия Матвеева родился сын Лексей 5 дня (марта).
Крещение
08.03.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 8-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Тихон Демидов.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1799 ст.
Причина смерти: от оспы