Сюраев Андроник Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецСюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
МатьСюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
Супруги
Сюраева Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сураев Евфимий Андроников19.01.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюраева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1913
Сын: Сураев Евфимий Андроников
Мать ребёнка: Сюраева Анна Васильевна
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно