Сюраев Андроник Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраев Андроник Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Сюраев Василий Младший Анисимович1843 г.р.
Мать
Сюраева Мария ИлларионовнаОколо 1846 г.р.
Супруги
Сюраева Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сураев Евфимий Андроников19.01.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сюраев Василий Младший Анисимович

Мать: Сюраева Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюраева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Сураев Евфимий Андроников

Мать ребёнка: Сюраева Анна Васильевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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