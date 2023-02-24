Ломакин Андрей Филиппович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения18.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1892
Жена: Ломакина Анна Ерофеева
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Ломакин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ломакина Анна Ерофеева
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно