Ломакин Андрей Филиппович
мужской, родился 18.08.1874, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
ОтецЛомакин Филипп МихайловичНеизвестно г.р.
МатьЛомакина Ульяна Тимофеевна1854 г.р.
Супруги
Ломакина Анна Степановна Ерофеева1873 г.р.
Дети
Ломакин Василий Андреевич30.12.1908 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1892
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Ломакин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ломакина Анна Степановна Ерофеева
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно