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Ломакин Андрей Филиппович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

18.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874

Отец: Ломакин Филипп Михайлович

Мать: Ломакина Ульяна Тимофеевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1892

Жена: Ломакина Анна Ерофеева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Ломакин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ломакина Анна Ерофеева

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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