Ломакин Андрей Филиппович 18.08.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Ломакин Андрей Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.08.1874, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Отец
Ломакин Филипп МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Ломакина Ульяна Тимофеевна1854 г.р.
Супруги
Ломакина Анна Степановна Ерофеева1873 г.р.
Дети
Ломакин Василий Андреевич30.12.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874

Отец: Ломакин Филипп Михайлович

Мать: Ломакина Ульяна Тимофеевна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
30.10.1892

Жена: Ломакина Анна Степановна Ерофеева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Ломакин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ломакина Анна Степановна Ерофеева

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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