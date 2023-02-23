Ломакина Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти02.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1874
Сын: Ломакин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Ломакин Филипп Михайлович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ламакин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Ломакин Филипп Михайлович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1906
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния