Ломакина Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

02.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Ломакин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Ломакин Филипп Михайлович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ламакин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Ломакин Филипп Михайлович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Филипп Михайлович

Смерть
02.10.1906
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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