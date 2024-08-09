Бычкова Ульяна Григорьевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычкова Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бычкова Анисья Ефремовна

Отец ребёнка: Бычков Ефрем Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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