Бычкова Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бычкова Анисья Ефремовна
Отец ребёнка: Бычков Ефрем Ильич
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно