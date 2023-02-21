Катасонов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Катасонов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Катасонова Анастасия Ивановна
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно