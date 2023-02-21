Катасонов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Катасонов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Катасонова Анастасия Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катасонова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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