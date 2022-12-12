Катасонова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Катасонов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Катасонов Дмитрий Яковлевич

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катасонов Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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