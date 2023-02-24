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Акулина Петровна
Акулина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Миронов
1819 г.р.
Мать
Каргина (Ивановна) Анна Ивановна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Петр Миронов
Мать:
Каргина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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