Смирнитская Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864
Сын: Смирнитский Иван Степанович
Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Смирнитский Петр Степанович
Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Русина (Смирнитская) Александра Степановна
Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович
Смерть
Неизвестно