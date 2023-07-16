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Смирнитская Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1863

Муж: Смирнитский Степан Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Смирнитский Иван Степанович

Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович

Фряньково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Смирнитский Петр Степанович

Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович

Фряньково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Русина (Смирнитская) Александра Степановна

Отец ребёнка: Смирнитский Степан Иванович

Фряньково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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