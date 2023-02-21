Гордиенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1962

Сын: Гордиенко Олег Викторович

Мать ребёнка: Гордиенко Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
09.04.1966

Дочь: Гордиенко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Гордиенко Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Валентина Ильинична

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