Гордиенко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1962
Сын: Гордиенко Олег Викторович
Мать ребёнка: Гордиенко Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
09.04.1966
Дочь: Гордиенко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Гордиенко Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно