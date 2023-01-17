Клестов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.
Отец: Клестов Алексей Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Мать ребёнка: - Олеся -
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Клестова Василиса Ивановна
Мать ребёнка: - Олеся -
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Клестова Орина Ивановна
Мать ребёнка: - Олеся -
Рождение ребёнка
?.09.1815 ст.
Мать ребёнка: - Олеся -
Смерть
Неизвестно