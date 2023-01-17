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Клестов Иван Алексеевич

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Клестов Алексей Макарович

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Клестов Савва Иванович

Мать ребёнка: - Олеся -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Клестова Василиса Ивановна

Мать ребёнка: - Олеся -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Клестова Орина Ивановна

Мать ребёнка: - Олеся -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1815 ст.

Сын: Клестов Осип Иванович

Мать ребёнка: - Олеся -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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