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- Олеся -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Клестов Савва Иванович

Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Клестова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Клестова Орина Ивановна

Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1815 ст.

Сын: Клестов Осип Иванович

Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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