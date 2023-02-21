- Олеся -
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Клестова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Клестова Орина Ивановна
Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1815 ст.
Отец ребёнка: Клестов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно