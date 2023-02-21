Блинова Катерина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Катерина Саввина

Блинова Катерина Саввина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Елена Макаравна

Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев

Рождение ребёнка
26.07.1777 ст.

Дочь: Параскева Макаравна

Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Настасья Макаравна

Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Иван Зотович

Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Блинов Зиновий Зотович

Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Зоть Авксентиев

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close