Блинова Катерина Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Елена Макаравна
Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев
Рождение ребёнка
26.07.1777 ст.
Дочь: Параскева Макаравна
Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Настасья Макаравна
Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Блинов Иван Зотович
Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Блинов Зоть Авксентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791