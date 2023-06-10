Конышев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонышев Виктор

Конышев Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конышева (Шокина) Людьмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конышева (Шокина) Людьмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конышева (Шокина) Людьмила Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.