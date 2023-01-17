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Ляхова Агриппина Коновалова

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Коновалов Степан Павлович

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Ляхов (мещанин) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: Ляхов (мещанин) Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1904

Сын: Ляхов (мещанин) Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Ляхов (мещанин) Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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