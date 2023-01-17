Ляхова Агриппина Коновалова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Коновалов Степан Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Рождение ребёнка
17.03.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Ляхов (мещанин) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1902
Сын: Ляхов (мещанин) Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1904
Сын: Ляхов (мещанин) Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Ляхов (мещанин) Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно