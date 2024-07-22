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Шмаков Иван Никифорович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883 ст.

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
20.02.1883 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Емелиан Павлов Шмаков
Смерть
Неизвестно

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