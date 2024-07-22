Шмаков Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения15.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883 ст.
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Крещение
20.02.1883 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Емелиан Павлов Шмаков
Смерть
Неизвестно