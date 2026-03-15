Завьялов Василий Меркуриевич
мужской, родился 1748
умер После 1816
Дети
Завьялов Петр Васильевич1764 г.р.
Завьялов Иван Васильевич1770 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Завьялов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Завьялов Ларион Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Завьялов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1816