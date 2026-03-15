Завьялов Василий Меркуриевич 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Завьялов Василий Меркуриевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1748

умер После 1816

Дети
Завьялов Петр Васильевич1764 г.р.
Завьялов Иван Васильевич1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1764

Сын: Завьялов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Завьялов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1772

Сын: Завьялов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1774

Сын: Завьялов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1779

Сын: Завьялов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
После 1816

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