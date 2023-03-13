Панфиловъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфиловъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Матрена Борисова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Маврина (Панфилова) Ефросинья

Мать ребёнка: Панфилова Матрена Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елшина (Панфилова) Татьяна

Мать ребёнка: Панфилова Матрена Борисова

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