Панфиловъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Маврина (Панфилова) Ефросинья
Мать ребёнка: Панфилова Матрена Борисова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елшина (Панфилова) Татьяна
Мать ребёнка: Панфилова Матрена Борисова