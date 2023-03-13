Панфилова Матрена Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Матрена Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Маврина Ефросинья

Отец ребёнка: Панфиловъ Никита

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елшина Татьяна

Отец ребёнка: Панфиловъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Никита

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