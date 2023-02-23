(Домнина) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Домнина) Агафья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1895

Муж: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1903

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1905

Сын: Дементьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1907

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Дементьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Дементьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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