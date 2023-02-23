(Домнина) Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1895
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1898
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1903
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1905
Сын: Дементьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1907
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1910
Сын: Дементьев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1911
Сын: Дементьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дементьев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно