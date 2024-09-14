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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Олег Клепач
Вышла замуж и живет вгермании
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Оксана Олеговна Клепач
Отец ребёнка: Олег Клепач
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олег Клепач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олег Клепач