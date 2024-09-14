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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Олег Клепач

Вышла замуж и живет вгермании
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Оксана Олеговна Клепач

Отец ребёнка: Олег Клепач

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олег Клепач

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепач Григорий Олегович

Отец ребёнка: Олег Клепач

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