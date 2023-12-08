Хасанов Кадир Кунанбаевич 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хасанов Кадир Кунанбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова (Маслова) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
25.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасанова (Маслова) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
28.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасанова (Маслова) Ольга Анатольевна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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