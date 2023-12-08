Хасанов Кадир Кунанбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасанова (Маслова) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
28.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасанова (Маслова) Ольга Анатольевна
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)