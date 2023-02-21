Пузиков Леонтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузиков Леонтий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Пузикова ?

Мать: Пузикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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