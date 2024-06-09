Юрлов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрлов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941