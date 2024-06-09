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Юрлов Иван Николаевич

Место рождения

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Юрлов Николай Иванович

Мать: Юрлова (Вичунова) Мария Васильевна

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Юрлова (Захарова) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова (Захарова) Пелагея

Смерть
1941

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