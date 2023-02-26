Параскева Иванова
Место рожденияМогилевской губ.,Оршанского уе.,д.Наливаевка
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевской губ.,Оршанского уе.,д.Наливаевка
Бракосочетание
18.01.1853
Муж: Алексей Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Романов
Смерть
Неизвестно