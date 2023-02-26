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Параскева Иванова

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Место рождения

Могилевской губ.,Оршанского уе.,д.Наливаевка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевской губ.,Оршанского уе.,д.Наливаевка
Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Алексей Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Романов

Смерть
Неизвестно
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