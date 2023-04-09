Неизвестно ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кара Зинаида (Зина)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кара Сима (Серафима)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градинару Мария

Отец ребёнка: Низвестно ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кара Фима (Федор)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кара Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кара Клава (Клаудия)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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