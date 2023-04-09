Неизвестно ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кара Зинаида (Зина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кара Сима (Серафима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градинару Мария
Отец ребёнка: Низвестно ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кара Фима (Федор)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кара Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кара Клава (Клаудия)
Смерть
Неизвестно