Рудоменко Каллиник Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Рудоменко Василий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рудоменко Василий Калинникович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рудоменко Дмитрий Калинникович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фекла Каллиниковна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рудоменко Петр Калинникович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Каллиниковна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно