Мочалов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Мочалова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Гинько (Мочалова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно