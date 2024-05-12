Мочалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Мочалова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Гинько (Мочалова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мочалова (Кускова) Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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