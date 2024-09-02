Стариков Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти04.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
09.07.1951
Сын: Стариков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Старикова (Богомолова) Фаина Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старикова (Богомолова) Фаина Фёдоровна
Смерть
04.06.1986