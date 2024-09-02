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Стариков Василий Фёдорович

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Место рождения

Ежи, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

04.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Стариков Фёдор Антонович

Мать: Старикова (Панишева) Надежда Ильинична

Ежи, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1949

Жена: Старикова (Богомолова) Фаина Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.07.1951

Сын: Стариков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Старикова (Богомолова) Фаина Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старикова (Богомолова) Фаина Фёдоровна

Смерть
04.06.1986

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