Тодаев Николай Андреев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Лешина (Тодаева-Чернова) Агрипина Николаевна23.06.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тодаева-Чернова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Лешина (Тодаева-Чернова) Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Тодаева-Чернова Матрона Тимофеева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно