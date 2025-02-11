Тодаев Николай Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тодаев Николай Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Лешина (Тодаева-Чернова) Агрипина Николаевна23.06.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тодаева-Чернова Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Лешина (Тодаева-Чернова) Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Тодаева-Чернова Матрона Тимофеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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