Голина (Сурова) Александра Панкратьева
женский, родилась 1874, Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Голин Арефий Архипович17.10.1870 г.р.
Дети
Голин Иоанн Арефьевич19.04.1894 г.р.
(Голина) Ирина Арефьевна05.04.1897 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
19.04.1894
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: (Голина) Ирина Арефьевна
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: (Голина) Мария Арефьевна
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
16.10.1904
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
01.07.1906
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: (Голина) Феврония Арефьевна
Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович
Смерть
Неизвестно