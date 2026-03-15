Голина (Сурова) Александра Панкратьева 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Голина (Сурова) Александра Панкратьева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1874, Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Голин Арефий Архипович17.10.1870 г.р.
Дети
Голин Иоанн Арефьевич19.04.1894 г.р.
(Голина) Ирина Арефьевна05.04.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Голин Арефий Архипович

Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Голин Иоанн Арефьевич

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: (Голина) Ирина Арефьевна

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: (Голина) Мария Арефьевна

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Голин Дмитрий Арефьевич

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Голин Филипп Арефьевич

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Голин Антоний Арефьевич

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: (Голина) Феврония Арефьевна

Отец ребёнка: Голин Арефий Архипович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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