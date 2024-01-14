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Филипп
Филипп
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1782
Дата смерти
Между 1850 и 1860
Пол
Мужской
Отец
Никита
Мать
Не указана
Дети
Олимпиада
Около 1808 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец:
Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь:
Олимпиада
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1850 и 1860
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