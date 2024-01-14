Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1808 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1850 и 1860
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