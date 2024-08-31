Белоусов Афанасий
Место рожденияд. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Александра Афанасьевна Мачеха
Мать ребёнка: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбникова (Белоусова) Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно