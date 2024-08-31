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Белоусов Афанасий

Место рождения

д. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Александра Афанасьевна Мачеха

Мать ребёнка: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбникова (Белоусова) Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Смерть
Неизвестно

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