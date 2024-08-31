Рыбникова (Белоусова) Ольга Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Белоусова) Ольга Афанасьевна

Место рождения

д. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Афанасий

Мать: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
1932

Муж: Рыбников Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбников Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Миронова (Рыбникова) Людмила Иннокентьевна

Отец ребёнка: Рыбников Иннокентий Иванович

Смерть
1954

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