Рыбникова (Белоусова) Ольга Афанасьевна
Место рожденияд. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Афанасий
Мать: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
05.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбников Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Миронова (Рыбникова) Людмила Иннокентьевна
Отец ребёнка: Рыбников Иннокентий Иванович
Смерть
1954