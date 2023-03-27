Охотников Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1913
Дата смерти17.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Охотникова Маргарита Семёновна
Колпино
Рождение ребёнка
25.04.1947
Сын: Охотников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Охотникова Маргарита Семёновна
Колпино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1977
Колпино