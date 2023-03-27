Охотников Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1913

Дата смерти

17.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Охотникова Маргарита Семёновна

Колпино
Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Охотников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Охотникова Маргарита Семёновна

Колпино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотникова Маргарита Семёновна

Смерть
17.02.1977
Колпино
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