Maidment Harold Keith
Место рожденияHindmarsh Island, South Australia
Дата рождения13.07.1903
Дата смерти11.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1903
Hindmarsh Island, South Australia
Военная служба
20.10.1942
Демобилизация
07.02.1944
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer, Shopkeeper, Publican.
Смерть
11.08.1977
Adelaide, South Australia
Похороны
?.08.1977
Enfield Memorial Park, Enfield, South Australia, Australia