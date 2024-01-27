Maidment Harold Keith — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maidment Harold Keith

Место рождения

Hindmarsh Island, South Australia

Дата рождения

13.07.1903

Дата смерти

11.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1903

Отец: Maidment Frank Wellington

Мать: Maidment Amy Amelia Marion

Hindmarsh Island, South Australia
Военная служба
20.10.1942
Демобилизация
07.02.1944
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer, Shopkeeper, Publican.
Смерть
11.08.1977
Adelaide, South Australia
Похороны
?.08.1977
Enfield Memorial Park, Enfield, South Australia, Australia
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