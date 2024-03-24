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Егоров Герасимов Федор Иванович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.02.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887 ст.

Отец: Егоров Герасимов Куликов Иван Герасимович

Мать: Егорова Анна Давыдовна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.02.1887 место рождения - с.Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Иван Давыдович П...хин и сестра его девица Васса Давыдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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