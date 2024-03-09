Авдотья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Макаровна

Авдотья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Макар

Мать: Марина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close