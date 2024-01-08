Markin Mikhail
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Markin Evgeny
Мать: Markina Marina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Irina Markina
Рождение ребёнка
07.03.2006
Дочь: Markina Maria
Мать ребёнка: Irina Markina
Рождение ребёнка
01.04.2014
Сын: Markin Mark
Мать ребёнка: Irina Markina
Рождение ребёнка
01.08.2020
Сын: Markin Mikael
Мать ребёнка: Irina Markina