Васин, Билетный Солдат Федор Ксенофонтов
мужской, родился Около 1867, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Васина (Зубкова) Наталья Патрикеева05.08.1878 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.07.1895
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно