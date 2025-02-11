Васин, Билетный Солдат Федор Ксенофонтов Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Васин, Билетный Солдат Федор Ксенофонтов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1867, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Васина (Зубкова) Наталья Патрикеева05.08.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.07.1895

Жена: Васина (Зубкова) Наталья Патрикеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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