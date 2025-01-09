Крехтунов Ефим Ефимович
мужской, родился Около 1794, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 02.04.1842 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецКрехтунов Ефим ПетровичОколо 1768 г.р.
МатьКрехтунова Василиса ЕгоровнаОколо 1767 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Моховикова (Крехтунова) Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Дочь: (Крехтунова) Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Дочь: Нагайцова (Крехтунова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Дочь: Попова (Крехтунова) Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Сын: Крехтунов Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Дочь: Ярушкина (Крехтунова) Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна
Дочь: (Крехтунова) Олимпиада Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна