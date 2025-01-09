Крехтунов Ефим Ефимович Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Крехтунов Ефим Ефимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1794, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 02.04.1842 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Крехтунов Ефим ПетровичОколо 1768 г.р.
Мать
Крехтунова Василиса ЕгоровнаОколо 1767 г.р.
Супруги
Крехтунова Арина ДорофеевнаОколо 1796 г.р.
Дети
Моховикова (Крехтунова) Ульяна ЕфимовнаОколо 1811 г.р.
(Крехтунова) Прасковья Ефимовна28.10.1812 ст. г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Крехтунов Ефим Петрович

Мать: Крехтунова Василиса Егоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Работа или профессия
Неизвестно

Однодворец

Бракосочетание
25.10.1808 ст.

Жена: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Моховикова (Крехтунова) Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
28.10.1812 ст.

Дочь: (Крехтунова) Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Нагайцова (Крехтунова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.04.1818 ст.

Сын: Крехтунов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.05.1820 ст.

Дочь: Попова (Крехтунова) Федосья Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.02.1822 ст.

Сын: Крехтунов Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
30.12.1824 ст.

Дочь: Ярушкина (Крехтунова) Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: (Крехтунова) Олимпиада Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Арина Дорофеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
02.04.1842 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
04.04.1842 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.