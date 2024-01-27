(Bogdanoff) Alice Federovna
Место рожденияРоссия
Дата рождения1864
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Nastya Peter
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1885
Сын: Семенищев Seminishev Seminoff Vasilee Petrovich
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel
Россия
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Россия