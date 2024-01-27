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(Bogdanoff) Alice Federovna

Место рождения

Россия

Дата рождения

1864

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Nastya Peter

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1885

Сын: Семенищев Seminishev Seminoff Vasilee Petrovich

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Россия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Alex P

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Смерть
1960
Россия
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