Мальцова Возм Евдокия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Возм Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

17.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Харламова Васса Ермолаева

Отец ребёнка: Мальцов Ермолай

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Мальцов Даниил Крест. Д. М.Зарослой Ермолаев

Отец ребёнка: Мальцов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцов Тимофей Ермолаев

Отец ребёнка: Мальцов Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Ермолай

Смерть
17.01.1860
65 лет от горячки
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