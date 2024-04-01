Мальцова Возм Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти17.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Харламова Васса Ермолаева
Отец ребёнка: Мальцов Ермолай
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Мальцов Даниил Крест. Д. М.Зарослой Ермолаев
Отец ребёнка: Мальцов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцов Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцов Ермолай
Смерть
17.01.1860
65 лет от горячки