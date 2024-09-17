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Сильвестр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Жена

1869 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Дети

Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1881 г.р.
Вычислено 1887 г.р.
Вычислено 1900 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Александра Сильвесторовна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Параскева Сильвесторовна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Петр Сильвесторович

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год | стр.8
Бракосочетание
11.05.1898

Жена: Анна Гавриловна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1898 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Любовь Сильвесторовна

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1915 год | 113
Смерть
До 1915

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