Сильвестр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Александра Сильвесторовна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Параскева Сильвесторовна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Петр Сильвесторович
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год | стр.8
Бракосочетание
11.05.1898
Жена: Анна Гавриловна
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1898 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Любовь Сильвесторовна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1915 год | 113
Смерть
До 1915