Самоловов Дмитрий Андреев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения19.10.1843
Дата смерти01.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1866
Дочь: Бельская (Самоловова) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1882
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Акилина Васильевна
Смерть
01.01.1910