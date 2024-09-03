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Самоловов Дмитрий Андреев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

19.10.1843

Дата смерти

01.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1843

Отец: Самоловов Андрей Васильевич

Мать: Самоловова (Преснецова) Настасья Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1866

Дочь: Бельская (Самоловова) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Самоловов Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Акилина Васильевна

Смерть
01.01.1910

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