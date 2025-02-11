Сидор Васильев
мужской, родился 1785, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1837, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Фёдоров1740 г.р.
Супруги
Марья Андреева1785 г.р.
Дети
Авдотья Сидорова1809 г.р.
Василий Сидоров1809 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Место жительства
1795
Бракосочетание
08.02.1803
Жена: Марья Андреева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Василий Сидоров
Мать ребёнка: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Сидорова
Мать ребёнка: Марья Андреева
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1813
Сын: Старкин-Бобкин Емельян Сидоров
Мать ребёнка: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрёна Сидорова
Мать ребёнка: Марья Андреева
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
16.02.1817
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Просковья Сидорова
Мать ребёнка: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Степан Сидорович
Мать ребёнка: Марья Андреева
Место жительства
1835
Смерть
1837
Место жительства
1850