Сидор Васильев 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1785, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1837, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Фёдоров1740 г.р.
Мать
(Евдокия Леонтьева) Авдотья Васильева / Евдокия Леонтьева1763 г.р.
Супруги
Марья Андреева1785 г.р.
Дети
Авдотья Сидорова1809 г.р.
Василий Сидоров1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Василий Фёдоров

Мать: (Евдокия Леонтьева) Авдотья Васильева / Евдокия Леонтьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.02.1803

Жена: Марья Андреева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Василий Сидоров

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Сидорова

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Рождение ребёнка
1813

Сын: Старкин-Бобкин Емельян Сидоров

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрёна Сидорова

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Рождение ребёнка
16.02.1817

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Марья Андреева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Просковья Сидорова

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Степан Сидорович

Мать ребёнка: Марья Андреева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Смерть
1837
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

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