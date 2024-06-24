Гредусова (Иноземцева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредусова (Иноземцева) Анна Андреевна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредасов Матвей Лаврентеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.

Сын: Гредусов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1886 ст.

Дочь: (Гредасова) Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.

Сын: Гредасов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Дочь: (Гредасова) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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