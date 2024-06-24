Гредусова (Иноземцева) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.
Сын: Гредусов Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич
Рождение ребёнка
04.10.1886 ст.
Дочь: (Гредасова) Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.
Сын: Гредасов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Дочь: (Гредасова) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Гредасов Матвей Лаврентеевич
Смерть
Неизвестно